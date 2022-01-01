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Intel Celeron G6900 против Celeron G5900

Intel Celeron G6900
VS
Intel Celeron G5900
Intel Celeron G6900
Intel Celeron G5900

Что лучше: Intel Celeron G6900 на 3.4 ГГц или Celeron G5900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5900 and G6900
Причины выбрать Intel Celeron G6900
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 34.1 ГБ/c (80%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1357 и 832 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 21% ниже чем у Celeron G5900 пиковое энергопотребление – 46 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron G6900 +21%
2609
Celeron G5900
2159
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron G6900 +23%
3465
Celeron G5900
2808
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron G6900 +57%
2516
Celeron G5900
1606
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron G6900 и Celeron G5900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Comet Lake
Номер модели G6900 G5900
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 710 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 34x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 46 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 710 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки - 96
TMUs - 12
ROPs - 2
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron G6900
н/д
Celeron G5900
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 42.7 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G6900 Сайт Intel Celeron G5900
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Intel Core i3 12100F или Intel Celeron G6900
2. Intel Celeron G5905 или Intel Celeron G6900
3. Intel Celeron G5905 или Intel Celeron G5900
4. Intel Celeron G5920 или Intel Celeron G5900

Комментарии

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