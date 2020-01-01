Что лучше: десктопный Intel Celeron J4005 на 2 ГГц или ноутбучный Celeron 4205U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.