Intel Celeron J4005 против Celeron 4205U
Что лучше: десктопный Intel Celeron J4005 на 2 ГГц или ноутбучный Celeron 4205U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron J4005
- На 33% ниже чем у Celeron 4205U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron 4205U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron J4005 +17%
1159
993
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron J4005 +33%
1644
1232
Geekbench 5 (одноядерный)
410
Celeron 4205U +7%
438
Geekbench 5 (многоядерный)
646
Celeron 4205U +31%
844
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|1 января 2019
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|J4005
|4205U
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|2 ГГц
|1.8 ГГц
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron J4005
|Сайт Intel Celeron 4205U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1