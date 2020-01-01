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Intel Celeron J4025 против Celeron 3867U

Intel Celeron J4025
Intel Celeron J4025
VS
Intel Celeron 3867U
Intel Celeron 3867U

Что лучше: десктопный Intel Celeron J4025 на 2 ГГц или ноутбучный Celeron 3867U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3867U and J4025
Причины выбрать Intel Celeron J4025
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 33% ниже чем у Celeron 3867U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron J4025 +21%
1320
Celeron 3867U
1092
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron J4025 +33%
1919
Celeron 3867U
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron J4025 и Celeron 3867U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 января 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Kaby Lake R
Номер модели J4025 3867U
Сокет BGA-1090 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29x -
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron J4025 Сайт Intel Celeron 3867U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Набор инструкций SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

Опрос

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Комментарии

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