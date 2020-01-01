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Intel Celeron J4025 против Celeron J3455E

Intel Celeron J4025
Intel Celeron J4025
VS
Intel Celeron J3455E
Intel Celeron J3455E

Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron J4025 на 2 ГГц или Celeron J3455E с 4-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J3455E and J4025
Причины выбрать Intel Celeron J4025
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (2.9 ГГц против 2.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron J4025
1919
Celeron J3455E +26%
2415
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron J4025 и Celeron J3455E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 22 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Apollo Lake
Номер модели J4025 J3455E
Сокет BGA-1090 BGA-1296
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 2 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 15x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron J4025 Сайт Intel Celeron J3455E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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