Что лучше: Intel Celeron J4025 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 2.9) или Celeron J4005 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.