Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Celeron J4125 на 2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.