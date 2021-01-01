Intel Celeron J4125 против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Celeron J4125 на 2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- На 60% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 10 vs 25 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 3: 0.54 vs 0.14 терафлопс
- На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 707 и 448 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
780
Cinebench R23 (многоядерный)
1809
Passmark CPU (одноядерный)
1177
Ryzen 3 3200U +58%
1855
Passmark CPU (многоядерный)
3064
Ryzen 3 3200U +30%
3985
Geekbench 5 (одноядерный)
456
Ryzen 3 3200U +57%
717
Geekbench 5 (многоядерный)
1478
Ryzen 3 3200U +2%
1510
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|6 января 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Zen+
|Номер модели
|J4125
|-
|Сокет
|BGA-1090
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Radeon Vega 3
|Частота GPU
|200 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|192
|TMUs
|12
|12
|ROPs
|2
|8
|Вычислительные блоки
|12
|3
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron J4125
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
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