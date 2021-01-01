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Intel Celeron J4125 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Celeron J4125
VS
AMD Ryzen 3 3200U
Intel Celeron J4125
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Celeron J4125 на 2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and J4125
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • На 60% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 10 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 3: 0.54 vs 0.14 терафлопс
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 707 и 448 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron J4125
1177
Ryzen 3 3200U +58%
1855
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron J4125
3064
Ryzen 3 3200U +30%
3985
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron J4125 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 6 января 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Zen+
Номер модели J4125 -
Сокет BGA-1090 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 600 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Radeon Vega 3
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 96 192
TMUs 12 12
ROPs 2 8
Вычислительные блоки 12 3
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron J4125
0.14 терафлопс
Ryzen 3 3200U +286%
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron J4125 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Комментарии

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