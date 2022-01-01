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Intel Celeron J4125 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Celeron J4125
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Celeron J4125
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Celeron J4125 на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and J4125
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • На 60% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 10 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 447 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron J4125
1172
Ryzen 5 5500U +112%
2480
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron J4125
3012
Ryzen 5 5500U +338%
13184
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron J4125
450
Ryzen 5 5500U +149%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron J4125
1475
Ryzen 5 5500U +236%
4959
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron J4125 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Lucienne
Номер модели J4125 -
Сокет BGA-1090 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 600 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 21x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 96 448
TMUs 12 28
ROPs 2 7
Вычислительные блоки 12 -
TGP 5 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Celeron J4125
0.14 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron J4125 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 -

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Комментарии

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