Что лучше: Intel Celeron J4125 на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron J3455E на 1.5 ГГц (c Turbo Boost до 2.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.