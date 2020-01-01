Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron J4125 на 2 ГГц или Celeron J4005 с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.