Intel Celeron N3060 против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: Intel Celeron N3060 на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N3060
- На 60% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
289
Cinebench R20 (многоядерный)
580
Passmark CPU (одноядерный)
623
Ryzen 3 3200U +199%
1865
Passmark CPU (многоядерный)
662
Ryzen 3 3200U +517%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
192
Ryzen 3 3200U +274%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
357
Ryzen 3 3200U +326%
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2016
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Braswell
|Zen+
|Номер модели
|N3060
|-
|Сокет
|BGA-1170
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 400
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N3060
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|12
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