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Intel Celeron N3060 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3060
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: Intel Celeron N3060 на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and N3060
Причины выбрать Intel Celeron N3060
  • На 60% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N3060
623
Ryzen 3 3200U +199%
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N3060
662
Ryzen 3 3200U +517%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N3060
357
Ryzen 3 3200U +326%
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N3060 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 января 2016 6 января 2019
Цена в момент релиза 107 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Braswell Zen+
Номер модели N3060 -
Сокет BGA-1170 FP5
Интегрированная графика Intel HD Graphics 400 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 4
Частота 1.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 26x
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3060 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 12

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Комментарии

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