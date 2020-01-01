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Intel Celeron N3060 против Celeron 3867U

Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3060
VS
Intel Celeron 3867U
Intel Celeron 3867U

Что лучше: Intel Celeron N3060 на 1.6 ГГц или Celeron 3867U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3867U and N3060
Причины выбрать Intel Celeron N3060
  • На 60% ниже чем у Celeron 3867U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron 3867U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N3060
662
Celeron 3867U +118%
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N3060 и Celeron 3867U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 января 2016 1 января 2019
Цена в момент релиза 107 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Braswell Kaby Lake R
Номер модели N3060 3867U
Сокет BGA-1170 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 400 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.6 ГГц 1.8 ГГц
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 90°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3060 Сайт Intel Celeron 3867U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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