Что лучше: Intel Celeron N3060 на 1.6 ГГц или Celeron 4205U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.