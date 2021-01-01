Intel Celeron N3060 против Celeron J3455E
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N3060 на 1.6 ГГц или десктопный Celeron J3455E с 4-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N3060
- На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
- Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 326 и 216 баллов
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
624
Celeron J3455E +39%
868
Passmark CPU (многоядерный)
658
Celeron J3455E +241%
2245
Geekbench 5 (одноядерный)
215
Celeron J3455E +51%
324
Geekbench 5 (многоядерный)
390
Celeron J3455E +190%
1132
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 января 2016
|22 июля 2019
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Braswell
|Apollo Lake
|Номер модели
|N3060
|J3455E
|Сокет
|BGA-1170
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|HD Graphics 400
|HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|15x
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 400
|Intel HD Graphics 500
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N3060
|Сайт Intel Celeron J3455E
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|6
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