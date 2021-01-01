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Intel Celeron N3060 против Celeron J3455E

Intel Celeron N3060
VS
Intel Celeron J3455E
Intel Celeron N3060
Intel Celeron J3455E

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N3060 на 1.6 ГГц или десктопный Celeron J3455E с 4-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J3455E and N3060
Причины выбрать Intel Celeron N3060
  • На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
  • Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 326 и 216 баллов
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N3060
658
Celeron J3455E +241%
2245
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N3060
390
Celeron J3455E +190%
1132

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N3060 и Celeron J3455E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 января 2016 22 июля 2019
Цена в момент релиза 107 долларов -
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Braswell Apollo Lake
Номер модели N3060 J3455E
Сокет BGA-1170 BGA-1296
Интегрированная графика HD Graphics 400 HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 1.6 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 15x
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 400 Intel HD Graphics 500

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3060 Сайт Intel Celeron J3455E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 4 6

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Конкуренты

1. Core i3 5005U или Celeron N3060
2. Pentium N4200 или Celeron N3060
3. Pentium N3710 или Celeron N3060
4. Pentium Silver N5000 или Celeron N3060
5. Celeron 3867U или Celeron N3060
6. Celeron N4000 или Celeron N3060
7. Celeron N3350 или Celeron N3060
8. Celeron 3867U или Celeron J3455E
9. Celeron J4005 или Celeron J3455E
10. Celeron N4000 или Celeron J3455E

Комментарии

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