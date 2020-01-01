Intel Celeron N3350 против Celeron 4205U
Что лучше: Intel Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4) или Celeron 4205U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N3350
- На 60% ниже чем у Celeron 4205U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron 4205U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
105
Cinebench R20 (многоядерный)
168
Passmark CPU (одноядерный)
788
Celeron 4205U +26%
993
Passmark CPU (многоядерный)
1119
Celeron 4205U +10%
1232
Geekbench 5 (одноядерный)
266
Celeron 4205U +65%
438
Geekbench 5 (многоядерный)
444
Celeron 4205U +90%
844
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|1 января 2019
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|N3350
|4205U
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 500
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.4 ГГц
|-
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N3350
|Сайт Intel Celeron 4205U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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