Intel Celeron N3350 против Celeron J4005
Что лучше: ноутбучный Intel Celeron N3350 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4005 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N3350
- На 40% ниже чем у Celeron J4005 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J4005
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
105
Cinebench R20 (многоядерный)
168
Passmark CPU (одноядерный)
788
Celeron J4005 +47%
1159
Passmark CPU (многоядерный)
1119
Celeron J4005 +47%
1644
Geekbench 5 (одноядерный)
266
Celeron J4005 +54%
410
Geekbench 5 (многоядерный)
444
Celeron J4005 +45%
646
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Gemini Lake
|Номер модели
|N3350
|J4005
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 500
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.4 ГГц
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N3350
|Сайт Intel Celeron J4005
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|-
|SSE4.2
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