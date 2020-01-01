Intel Celeron N3350 против Celeron N3060
Что лучше: Intel Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4) или Celeron N3060 на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N3350
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
105
Cinebench R20 (многоядерный)
168
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N3350 +26%
788
623
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N3350 +69%
1119
662
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N3350 +39%
266
192
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N3350 +24%
444
357
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|10 января 2016
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Braswell
|Номер модели
|N3350
|N3060
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 500
|Intel HD Graphics 400
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.4 ГГц
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N3350
|Сайт Intel Celeron N3060
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|4
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