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Intel Celeron N3350 против Celeron N3060

Intel Celeron N3350
Intel Celeron N3350
VS
Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3060

Что лучше: Intel Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4) или Celeron N3060 на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3060 and N3350
Причины выбрать Intel Celeron N3350
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N3350 и Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 10 января 2016
Цена в момент релиза 107 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake Braswell
Номер модели N3350 N3060
Сокет BGA-1296 BGA-1170
Интегрированная графика Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.4 ГГц -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3350 Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 4

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Комментарии

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