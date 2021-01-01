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Intel Celeron N3350E против Celeron J3455E

Intel Celeron N3350E
VS
Intel Celeron J3455E
Intel Celeron N3350E
Intel Celeron J3455E

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N3350E на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J3455E с 4-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J3455E and N3350E
Причины выбрать Intel Celeron N3350E
  • На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (2.4 ГГц против 2.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N3350E и Celeron J3455E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 22 июля 2019 22 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Apollo Lake Apollo Lake
Номер модели N3350E J3455E
Сокет BGA-1296 BGA-1296
Интегрированная графика HD Graphics 500 HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 1.1 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 15x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics 500
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 650 МГц -
Шейдерные блоки 96 -
TMUs 12 -
ROPs 2 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 6 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Celeron N3350E
0.12 терафлопс
Celeron J3455E
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3350E Сайт Intel Celeron J3455E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6

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Конкуренты

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Комментарии

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