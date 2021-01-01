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Intel Celeron N3350E против Celeron N3060

Intel Celeron N3350E
VS
Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3350E
Intel Celeron N3060

Что лучше: Intel Celeron N3350E на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4) или Celeron N3060 на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3060 and N3350E
Причины выбрать Intel Celeron N3350E
  • Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N3350E и Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 22 июля 2019 10 января 2016
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake Braswell
Номер модели N3350E N3060
Сокет BGA-1296 BGA-1170
Интегрированная графика HD Graphics 500 HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.4 ГГц -
Множитель 0x 0x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics 400
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 650 МГц -
Шейдерные блоки 96 -
TMUs 12 -
ROPs 2 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 6 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Celeron N3350E
0.12 терафлопс
Celeron N3060
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400 DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3350E Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 4

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Конкуренты

1. Celeron N3350E или Pentium N4200
2. Celeron N3350E или Celeron N4000
3. Celeron N3350E или Celeron J3455E
4. Celeron N3060 или Pentium N4200
5. Celeron N3060 или Pentium Silver N5000
6. Celeron N3060 или Celeron N4000

Комментарии

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