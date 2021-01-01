Intel Celeron N3350E против Celeron N3060
Что лучше: Intel Celeron N3350E на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4) или Celeron N3060 на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N3350E
- Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
322
Cinebench R23 (многоядерный)
248
Passmark CPU (одноядерный)
624
Passmark CPU (многоядерный)
658
Geekbench 5 (одноядерный)
215
Geekbench 5 (многоядерный)
390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|22 июля 2019
|10 января 2016
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Braswell
|Номер модели
|N3350E
|N3060
|Сокет
|BGA-1296
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|HD Graphics 500
|HD Graphics 400
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.4 ГГц
|-
|Множитель
|0x
|0x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 500
|Intel HD Graphics 400
|Частота GPU
|200 МГц
|-
|Boost частота GPU
|650 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|96
|-
|TMUs
|12
|-
|ROPs
|2
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|6 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N3350E
|Сайт Intel Celeron N3060
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|4
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