Intel Celeron N4000 против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: Intel Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 60% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
289
Cinebench R20 (многоядерный)
580
Passmark CPU (одноядерный)
1053
Ryzen 3 3200U +77%
1865
Passmark CPU (многоядерный)
1446
Ryzen 3 3200U +183%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
409
Ryzen 3 3200U +76%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
741
Ryzen 3 3200U +105%
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Zen+
|Номер модели
|N4000
|-
|Сокет
|BGA-1090
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4000
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Pentium Gold 4417U против Celeron N4000
- Intel Pentium N4200 против Celeron N4000
- Intel Celeron J4005 против Celeron N4000
- Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 3 3200U
- AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 3 3200U
- Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 3 3200U
- AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3200U
- Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 3 3200U