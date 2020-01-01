Intel Celeron N4000 против Celeron J3455E
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4000 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J3455E с 4-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4000 +24%
1053
848
Passmark CPU (многоядерный)
1446
Celeron J3455E +67%
2415
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4000 +43%
409
286
Geekbench 5 (многоядерный)
741
Celeron J3455E +31%
968
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|22 июля 2019
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Apollo Lake
|Номер модели
|N4000
|J3455E
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|15x
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4000
|Сайт Intel Celeron J3455E
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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