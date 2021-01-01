Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4000 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.