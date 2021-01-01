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Intel Celeron N4000 против Celeron J4125

Intel Celeron N4000
VS
Intel Celeron J4125
Intel Celeron N4000
Intel Celeron J4125

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4000 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and N4000
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 40% ниже чем у Celeron J4125 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4000
1040
Celeron J4125 +13%
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4000
1427
Celeron J4125 +115%
3064
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4000 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N4000 J4125
Сокет BGA-1090 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 600 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 1.1 ГГц 2 ГГц
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 96 96
TMUs 12 12
ROPs 2 2
Вычислительные блоки 12 12
TGP 5 Вт 5 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4000
0.14 терафлопс
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4000 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Расширенные инструкции SSE4.2 SSE4.2

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Комментарии

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