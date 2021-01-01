Intel Celeron N4000 против Celeron J4125
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4000 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 40% ниже чем у Celeron J4125 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
435
Cinebench R23 (многоядерный)
717
Passmark CPU (одноядерный)
1040
Celeron J4125 +13%
1177
Passmark CPU (многоядерный)
1427
Celeron J4125 +115%
3064
Geekbench 5 (одноядерный)
430
Celeron J4125 +6%
456
Geekbench 5 (многоядерный)
795
Celeron J4125 +86%
1478
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N4000
|J4125
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|200 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|96
|TMUs
|12
|12
|ROPs
|2
|2
|Вычислительные блоки
|12
|12
|TGP
|5 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4000
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|SSE4.2
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