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Intel Celeron N4000 против Celeron N3350E

Intel Celeron N4000
VS
Intel Celeron N3350E
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N3350E

Что лучше: Intel Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350E на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3350E and N4000
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 600: 0.14 vs 0.12 терафлопс
Причины выбрать Intel Celeron N3350E
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4000 и Celeron N3350E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 декабря 2017 22 июля 2019
Цена в момент релиза 107 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Apollo Lake
Номер модели N4000 N3350E
Сокет BGA-1090 BGA-1296
Интегрированная графика UHD Graphics 600 HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.4 ГГц
Множитель 0x 0x
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel HD Graphics 500
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 96 96
TMUs 12 12
ROPs 2 2
Вычислительные блоки 12 12
TGP 5 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4000 +17%
0.14 терафлопс
Celeron N3350E
0.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4000 Сайт Intel Celeron N3350E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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