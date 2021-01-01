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Intel Celeron N4020 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Celeron N4020
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Celeron N4020
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and N4020
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 76% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 3: 0.54 vs 0.14 терафлопс
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 708 и 470 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N4020
781
Ryzen 3 3250U +149%
1944
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4020
1186
Ryzen 3 3250U +59%
1882
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4020
1621
Ryzen 3 3250U +155%
4126
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4020 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Zen+
Номер модели N4020 -
Сокет BGA-1090 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 600 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 4
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Radeon RX Vega 3
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 96 192
TMUs 12 12
ROPs 2 8
Вычислительные блоки 12 3
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4020
0.14 терафлопс
Ryzen 3 3250U +286%
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4020 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 16
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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