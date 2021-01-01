Intel Celeron N4020 против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 60% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1013 и 470 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
457
Ryzen 3 5300U +143%
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
781
Ryzen 3 5300U +493%
4632
Passmark CPU (одноядерный)
1186
Ryzen 3 5300U +104%
2425
Passmark CPU (многоядерный)
1621
Ryzen 3 5300U +526%
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
468
Ryzen 3 5300U +116%
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
851
Ryzen 3 5300U +286%
3288
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Zen 2
|Номер модели
|N4020
|-
|Сокет
|BGA-1090
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|200 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|384
|TMUs
|12
|24
|ROPs
|2
|8
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|16
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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