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Intel Celeron N4020 против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Celeron N4020
VS
AMD Ryzen 5 3500U
Intel Celeron N4020
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and N4020
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 60% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.14 терафлопс
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 759 и 470 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N4020
781
Ryzen 5 3500U +348%
3497
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4020
1186
Ryzen 5 3500U +79%
2124
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4020
1621
Ryzen 5 3500U +385%
7868
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4020
851
Ryzen 5 3500U +175%
2337

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4020 и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Zen+
Номер модели N4020 -
Сокет BGA-1090 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 600 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 8
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 21x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Radeon Vega 8
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 96 512
TMUs 12 32
ROPs 2 8
Вычислительные блоки 12 8
TGP 5 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4020
0.14 терафлопс
Ryzen 5 3500U +707%
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4020 Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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