Главная > Сравнения CPU > Celeron N4020 vs Ryzen 5 5500U

Intel Celeron N4020 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Celeron N4020
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Celeron N4020
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and N4020
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 76% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1094 и 468 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Celeron N4020
458
Ryzen 5 5500U +157%
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N4020
786
Ryzen 5 5500U +807%
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4020
1177
Ryzen 5 5500U +109%
2463
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4020
1578
Ryzen 5 5500U +742%
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4020
468
Ryzen 5 5500U +136%
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4020
863
Ryzen 5 5500U +467%
4895
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4020 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 ноября 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Lucienne
Номер модели N4020 -
Сокет BGA-1090 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 600 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 2 12
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 650 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 96 448
TMUs 12 28
ROPs 2 7
Вычислительные блоки 12 -
TGP 5 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Celeron N4020
0.14 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 8 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4020 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 12
Расширенные инструкции SSE4.2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Celeron N4020 против Core i3 1115G4
2. Intel Celeron N4020 против Celeron N4500
3. AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 4500U
4. AMD Ryzen 5 5500U против Intel Core i7 1165G7
5. AMD Ryzen 5 5500U против Intel Core i3 1115G4
6. AMD Ryzen 5 5500U против Intel Core i5 10210U
7. AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 7 5700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500U или Intel Celeron N4020?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры