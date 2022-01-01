Intel Celeron N4020 против AMD Ryzen 5 5600U
Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 76% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1368 и 468 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
458
Ryzen 5 5600U +200%
1373
Cinebench R23 (многоядерный)
786
Ryzen 5 5600U +873%
7646
Passmark CPU (одноядерный)
1177
Ryzen 5 5600U +151%
2953
Passmark CPU (многоядерный)
1578
Ryzen 5 5600U +879%
15447
Geekbench 5 (одноядерный)
468
Ryzen 5 5600U +195%
1380
Geekbench 5 (многоядерный)
863
Ryzen 5 5600U +561%
5708
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Cezanne
|Номер модели
|N4020
|-
|Сокет
|BGA-1090
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|2
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|23x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|200 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|650 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|448
|TMUs
|12
|28
|ROPs
|2
|7
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|5 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Сайт AMD Ryzen 5 5600U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
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