Intel Celeron N4020 против Celeron 6305
Что лучше: Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или Celeron 6305 на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
34
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
91
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
36
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 60% ниже чем у Celeron 6305 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron 6305
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48: 0.84 vs 0.14 терафлопс
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 624 и 470 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
457
Cinebench R23 (многоядерный)
781
Passmark CPU (одноядерный)
1186
Celeron 6305 +3%
1222
Passmark CPU (многоядерный)
1621
Celeron 6305 +38%
2232
Geekbench 5 (одноядерный)
468
Celeron 6305 +32%
620
Geekbench 5 (многоядерный)
851
Celeron 6305 +37%
1165
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Tiger Lake
|Номер модели
|N4020
|6305
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|UHD Graphics Xe G4 48
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|18x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Частота GPU
|200 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|384
|TMUs
|12
|24
|ROPs
|2
|12
|Вычислительные блоки
|12
|48
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|8 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|-
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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