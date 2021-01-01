Intel Celeron N4020 против Celeron J3455E
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J3455E с 4-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 470 и 326 баллов
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
457
Cinebench R23 (многоядерный)
781
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4020 +37%
1186
868
Passmark CPU (многоядерный)
1621
Celeron J3455E +38%
2245
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4020 +44%
468
324
Geekbench 5 (многоядерный)
851
Celeron J3455E +33%
1132
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|22 июля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Apollo Lake
|Номер модели
|N4020
|J3455E
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|15x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel HD Graphics 500
|Частота GPU
|200 МГц
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|96
|-
|TMUs
|12
|-
|ROPs
|2
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|5 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Сайт Intel Celeron J3455E
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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