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Intel Celeron N4020 против Celeron J3455E

Intel Celeron N4020
VS
Intel Celeron J3455E
Intel Celeron N4020
Intel Celeron J3455E

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J3455E с 4-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J3455E and N4020
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 40% ниже чем у Celeron J3455E пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 470 и 326 баллов
Причины выбрать Intel Celeron J3455E
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4020
1621
Celeron J3455E +38%
2245
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4020 и Celeron J3455E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 22 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Apollo Lake
Номер модели N4020 J3455E
Сокет BGA-1090 BGA-1296
Интегрированная графика UHD Graphics 600 HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 1.1 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 15x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel HD Graphics 500
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
Шейдерные блоки 96 -
TMUs 12 -
ROPs 2 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 5 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Celeron N4020
0.14 терафлопс
Celeron J3455E
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4020 Сайт Intel Celeron J3455E
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Набор инструкций SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Core i3 1005G1 или Celeron N4020
2. Pentium Silver N5000 или Celeron N4020
3. Celeron 3867U или Celeron N4020
4. Celeron N4120 или Celeron N4020
5. Celeron J4125 или Celeron N4020
6. Celeron J4025 или Celeron N4020
7. Core i3 10110Y или Celeron N4020
8. Celeron 3867U или Celeron J3455E
9. Celeron J4005 или Celeron J3455E
10. Celeron N4000 или Celeron J3455E

Комментарии

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