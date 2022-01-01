Intel Celeron N4020 против Celeron J4005
Что лучше: ноутбучный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4005 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Celeron J4005 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
458
Cinebench R23 (многоядерный)
786
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4020 +5%
1177
1121
Passmark CPU (многоядерный)
1578
Celeron J4005 +1%
1593
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4020 +6%
468
443
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4020 +4%
863
828
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|11 декабря 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Gemini Lake
|Номер модели
|N4020
|J4005
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|200 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|650 МГц
|700 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|96
|TMUs
|12
|12
|ROPs
|2
|2
|Вычислительные блоки
|12
|12
|TGP
|5 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Сайт Intel Celeron J4005
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|SSE4.2
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