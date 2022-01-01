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Intel Celeron N4020 против Celeron J4005

Intel Celeron N4020
VS
Intel Celeron J4005
Intel Celeron N4020
Intel Celeron J4005

Что лучше: ноутбучный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4005 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4005 and N4020
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 40% ниже чем у Celeron J4005 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4020 и Celeron J4005

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 11 декабря 2017
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Gemini Lake
Номер модели N4020 J4005
Сокет BGA-1090 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 600 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 2.0 ГГц
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 200 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 650 МГц 700 МГц
Шейдерные блоки 96 96
TMUs 12 12
ROPs 2 2
Вычислительные блоки 12 12
TGP 5 Вт 5 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4020
0.14 терафлопс
Celeron J4005
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4020 Сайт Intel Celeron J4005
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 6
Расширенные инструкции SSE4.2 SSE4.2

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Конкуренты

1. Celeron N4020 и Core i3 1115G4
2. Celeron N4020 и Ryzen 3 3250U
3. Celeron N4020 и Celeron N4500
4. Celeron J4005 и Celeron N4500

Комментарии

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