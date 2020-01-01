Intel Celeron N4020 против Celeron J4125
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 40% ниже чем у Celeron J4125 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
169
Cinebench R20 (многоядерный)
295
Passmark CPU (одноядерный)
1212
Celeron J4125 +1%
1222
Passmark CPU (многоядерный)
1700
Celeron J4125 +92%
3267
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4020 +3%
456
444
Geekbench 5 (многоядерный)
834
Celeron J4125 +81%
1510
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N4020
|J4125
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.2
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