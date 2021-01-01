Intel Celeron N4020 против Celeron N3060
Что лучше: Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или Celeron N3060 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 470 и 216 баллов
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
457
Cinebench R23 (многоядерный)
781
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4020 +90%
1186
624
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4020 +146%
1621
658
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4020 +118%
468
215
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4020 +118%
851
390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|10 января 2016
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Braswell
|Номер модели
|N4020
|N3060
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|HD Graphics 400
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Множитель
|0x
|0x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel HD Graphics 400
|Частота GPU
|200 МГц
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|96
|-
|TMUs
|12
|-
|ROPs
|2
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|5 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Сайт Intel Celeron N3060
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|4
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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