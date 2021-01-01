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Intel Celeron N4020 против Celeron N3060

Intel Celeron N4020
VS
Intel Celeron N3060
Intel Celeron N4020
Intel Celeron N3060

Что лучше: Intel Celeron N4020 на 1.1 ГГц или Celeron N3060 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3060 and N4020
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 470 и 216 баллов
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4020 +146%
1621
Celeron N3060
658
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4020 и Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 10 января 2016
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Braswell
Номер модели N4020 N3060
Сокет BGA-1090 BGA-1170
Интегрированная графика UHD Graphics 600 HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Множитель 0x 0x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel HD Graphics 400
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
Шейдерные блоки 96 -
TMUs 12 -
ROPs 2 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 5 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Celeron N4020
0.14 терафлопс
Celeron N3060
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4020 Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 4
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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