Intel Celeron N4120 против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N4120 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4120
- На 76% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- На 90% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 845 и 444 балла
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
445
Ryzen 3 3250U +87%
831
Cinebench R23 (многоядерный)
1064
Ryzen 3 3250U +84%
1956
Passmark CPU (одноядерный)
1095
Ryzen 3 3250U +67%
1825
Passmark CPU (многоядерный)
2490
Ryzen 3 3250U +60%
3972
Geekbench 5 (одноядерный)
444
Ryzen 3 3250U +90%
843
Geekbench 5 (многоядерный)
1531
Ryzen 3 3250U +2%
1569
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Zen+
|Номер модели
|N4120
|-
|Сокет
|BGA-1090
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 600
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.94 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Radeon RX Vega 3
|Частота GPU
|200 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|700 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|192
|TMUs
|12
|12
|ROPs
|2
|8
|Вычислительные блоки
|12
|3
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4120
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.2
|-
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