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Intel Celeron N4120 против Celeron 6305

Intel Celeron N4120
VS
Intel Celeron 6305
Intel Celeron N4120
Intel Celeron 6305

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N4120 на 1.1 ГГц или Celeron 6305 с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and N4120
Причины выбрать Intel Celeron N4120
  • На 60% ниже чем у Celeron 6305 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48: 0.84 vs 0.14 терафлопс
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 624 и 442 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4120
1118
Celeron 6305 +9%
1222
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4120 +12%
2493
Celeron 6305
2232
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4120 +27%
1476
Celeron 6305
1165

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4120 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 107 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Tiger Lake
Номер модели N4120 6305
Сокет BGA-1090 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 600 UHD Graphics Xe G4 48

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 18x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 96 384
TMUs 12 24
ROPs 2 12
Вычислительные блоки 12 48
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Celeron N4120
0.14 терафлопс
Celeron 6305 +500%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 8 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4120 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 6 -
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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