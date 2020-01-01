Intel Celeron N4120 против Celeron J4025
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4120 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4025 с 2-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4120
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 40% ниже чем у Celeron J4025 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
165
Cinebench R20 (многоядерный)
402
Passmark CPU (одноядерный)
1117
Celeron J4025 +18%
1320
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4120 +28%
2447
1919
Geekbench 5 (одноядерный)
427
Celeron J4025 +14%
485
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4120 +42%
1319
930
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|4 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N4120
|J4025
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4120
|Сайт Intel Celeron J4025
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
|SSE4.2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1