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Intel Celeron N4120 против Celeron N3060

Intel Celeron N4120
Intel Celeron N4120
VS
Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3060

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N4120 на 1.1 ГГц или Celeron N3060 с 2-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3060 and N4120
Причины выбрать Intel Celeron N4120
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4120 +270%
2447
Celeron N3060
662
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4120 +269%
1319
Celeron N3060
357

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4120 и Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 ноября 2019 10 января 2016
Цена в момент релиза 107 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake Refresh Braswell
Номер модели N4120 N3060
Сокет BGA-1090 BGA-1170
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400 DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4120 Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 6 4
Набор инструкций SSE4.2 -

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Комментарии

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