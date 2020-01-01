Intel Celeron N4120 против Celeron N3060
Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N4120 на 1.1 ГГц или Celeron N3060 с 2-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4120
- Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
165
Cinebench R20 (многоядерный)
402
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4120 +79%
1117
623
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4120 +270%
2447
662
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4120 +122%
427
192
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4120 +269%
1319
357
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|10 января 2016
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Braswell
|Номер модели
|N4120
|N3060
|Сокет
|BGA-1090
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel HD Graphics 400
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4120
|Сайт Intel Celeron N3060
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|4
|Набор инструкций
|SSE4.2
|-
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