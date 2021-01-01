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Intel Celeron N4500 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Celeron N4500
VS
AMD Ryzen 3 3200U
Intel Celeron N4500
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 76% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 3: 0.54 vs 0.24 терафлопс
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 707 и 620 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N4500
720
Ryzen 3 3200U +151%
1809
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500
1406
Ryzen 3 3200U +32%
1855
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500
2117
Ryzen 3 3200U +88%
3985
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4500
1176
Ryzen 3 3200U +28%
1510

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Zen+
Номер модели N4500 -
Сокет BGA-1338 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 4
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 26x
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon Vega 3
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 12
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 3
TGP 6 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4500
0.24 терафлопс
Ryzen 3 3200U +125%
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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4. Intel Pentium Silver N6000 или Celeron N4500
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6. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 3 3200U
7. Intel Core i5 1035G1 или AMD Ryzen 3 3200U
8. AMD Ryzen 3 3200G или Ryzen 3 3200U
9. Intel Core i3 1005G1 или AMD Ryzen 3 3200U

Комментарии

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