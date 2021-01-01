Intel Celeron N4500 против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 76% ниже чем у Ryzen 3 3200U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 3: 0.54 vs 0.24 терафлопс
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 707 и 620 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
454
Ryzen 3 3200U +72%
780
Cinebench R23 (многоядерный)
720
Ryzen 3 3200U +151%
1809
Passmark CPU (одноядерный)
1406
Ryzen 3 3200U +32%
1855
Passmark CPU (многоядерный)
2117
Ryzen 3 3200U +88%
3985
Geekbench 5 (одноядерный)
622
Ryzen 3 3200U +15%
717
Geekbench 5 (многоядерный)
1176
Ryzen 3 3200U +28%
1510
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 января 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Zen+
|Номер модели
|N4500
|-
|Сокет
|BGA-1338
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Radeon Vega 3
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|12
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|3
|TGP
|6 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4500
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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