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Intel Celeron N4500 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Celeron N4500
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Celeron N4500
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 76% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 740 и 608 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N4500
713
Ryzen 3 3250U +178%
1983
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500
1270
Ryzen 3 3250U +47%
1863
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500
1889
Ryzen 3 3250U +112%
4002
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4500
1117
Ryzen 3 3250U +41%
1575
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Zen+
Номер модели N4500 -
Сокет BGA-1338 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 4
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.94 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon RX Vega 3
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 12
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 3
TGP 6 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4500
0.24 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 8

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Комментарии

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