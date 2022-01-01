Intel Celeron N4500 против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 76% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1034 и 608 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
455
Ryzen 3 5300U +146%
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
713
Ryzen 3 5300U +556%
4675
Passmark CPU (одноядерный)
1270
Ryzen 3 5300U +91%
2421
Passmark CPU (многоядерный)
1889
Ryzen 3 5300U +437%
10135
Geekbench 5 (одноядерный)
609
Ryzen 3 5300U +71%
1041
Geekbench 5 (многоядерный)
1117
Ryzen 3 5300U +230%
3683
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Lucienne
|Номер модели
|N4500
|-
|Сокет
|BGA-1338
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|-
|TGP
|6 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4500
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
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