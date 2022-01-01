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Intel Celeron N4500 против Celeron 4205U

Intel Celeron N4500
VS
Intel Celeron 4205U
Intel Celeron N4500
Intel Celeron 4205U

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron 4205U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4205U and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Celeron 4205U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 608 и 447 баллов
Причины выбрать Intel Celeron 4205U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +20%
1270
Celeron 4205U
1062
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500 +40%
1889
Celeron 4205U
1349
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и Celeron 4205U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Whiskey Lake
Номер модели N4500 4205U
Сокет BGA-1338 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 16 12
TGP 6 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4500
0.24 терафлопс
Celeron 4205U
0.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2133, LPDDR3-1866
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт Intel Celeron 4205U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Конкуренты

1. Intel Core i3 1115G4 или Intel Celeron N4500
2. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Celeron N4500
3. Intel Celeron N4020 или Intel Celeron N4500
4. Intel Pentium Silver N5030 или Intel Celeron N4500
5. Intel Core i3 1110G4 или Intel Celeron N4500
6. Intel Celeron N5100 или Intel Celeron N4500
7. Intel Pentium Silver N6005 или Intel Celeron N4500
8. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Celeron 4205U
9. Intel Celeron N4000 или Intel Celeron 4205U
10. Intel Celeron N3350 или Intel Celeron 4205U

Комментарии

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