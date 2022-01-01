Intel Celeron N4500 против Celeron 5205U
Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron 5205U на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 60% ниже чем у Celeron 5205U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 581 и 462 балла
Причины выбрать Intel Celeron 5205U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
451
Cinebench R23 (многоядерный)
702
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +17%
1276
1087
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500 +35%
1900
1407
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4500 +26%
578
459
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4500 +21%
1066
884
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 октября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|N4500
|5205U
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|-
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Intel UHD Graphics
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|16
|-
|TGP
|6 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4500
|Сайт Intel Celeron 5205U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|12
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1