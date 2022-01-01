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Intel Celeron N4500 против Celeron 5205U

Intel Celeron N4500
VS
Intel Celeron 5205U
Intel Celeron N4500
Intel Celeron 5205U

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron 5205U на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5205U and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 60% ниже чем у Celeron 5205U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 581 и 462 балла
Причины выбрать Intel Celeron 5205U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +17%
1276
Celeron 5205U
1087
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500 +35%
1900
Celeron 5205U
1407
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и Celeron 5205U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 октября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Comet Lake
Номер модели N4500 5205U
Сокет BGA-1338 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 16 -
TGP 6 Вт -
iGPU FLOPS
Celeron N4500
0.24 терафлопс
Celeron 5205U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт Intel Celeron 5205U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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