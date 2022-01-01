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Intel Celeron N4500 против Celeron 6305

Intel Celeron N4500
VS
Intel Celeron 6305
Intel Celeron N4500
Intel Celeron 6305

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron 6305 на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 60% ниже чем у Celeron 6305 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +3%
1270
Celeron 6305
1239
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500
1889
Celeron 6305 +18%
2227
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4500
1117
Celeron 6305 +4%
1158
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Tiger Lake
Номер модели N4500 6305
Сокет BGA-1338 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 18x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 16 48
TGP 6 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N4500
0.24 терафлопс
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 -

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Комментарии

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