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Intel Celeron N4500 против Celeron J4125

Intel Celeron N4500
VS
Intel Celeron J4125
Intel Celeron N4500
Intel Celeron J4125

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 40% ниже чем у Celeron J4125 пиковое энергопотребление – 6 vs 10 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU): 0.24 vs 0.14 терафлопс
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 620 и 448 баллов
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +19%
1406
Celeron J4125
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500
2117
Celeron J4125 +45%
3064
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4500
1176
Celeron J4125 +26%
1478

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели N4500 J4125
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 1.1 ГГц 2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 16 12
TGP 6 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4500 +71%
0.24 терафлопс
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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