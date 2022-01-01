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Intel Celeron N4500 против Celeron N3060

Intel Celeron N4500
VS
Intel Celeron N3060
Intel Celeron N4500
Intel Celeron N3060

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron N3060 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3060 and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 608 и 211 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +101%
1270
Celeron N3060
633
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500 +183%
1889
Celeron N3060
668
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4500 +186%
1117
Celeron N3060
390
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 10 января 2016
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Braswell
Номер модели N4500 N3060
Сокет BGA-1338 BGA-1170
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel HD Graphics 400
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц 600 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 16 -
TGP 6 Вт -
iGPU FLOPS
Celeron N4500
0.24 терафлопс
Celeron N3060
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 4

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7. Intel Celeron N4500 и Pentium Silver N6005

Комментарии

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