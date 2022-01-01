Intel Celeron N4500 против Celeron N3060
Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron N3060 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
- В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 608 и 211 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
455
Cinebench R23 (многоядерный)
713
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +101%
1270
633
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500 +183%
1889
668
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4500 +187%
609
212
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N4500 +186%
1117
390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|10 января 2016
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Braswell
|Номер модели
|N4500
|N3060
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|HD Graphics 400
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Intel HD Graphics 400
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|750 МГц
|600 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|16
|-
|TGP
|6 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4500
|Сайт Intel Celeron N3060
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|4
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