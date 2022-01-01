Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.