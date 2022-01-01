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Intel Celeron N4500 против Celeron N3350E

Intel Celeron N4500
VS
Intel Celeron N3350E
Intel Celeron N4500
Intel Celeron N3350E

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350E на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3350E and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и Celeron N3350E

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 22 июля 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Apollo Lake
Номер модели N4500 N3350E
Сокет BGA-1338 BGA-1296
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel HD Graphics 500
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 16 12
TGP 6 Вт 6 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4500
0.24 терафлопс
Celeron N3350E
0.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт Intel Celeron N3350E
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 8 6

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Комментарии

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