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Intel Celeron N4500 против Celeron N4000

Intel Celeron N4500
VS
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N4500
Intel Celeron N4000

Что лучше: Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron N4000 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and N4500
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU): 0.24 vs 0.14 терафлопс
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 620 и 422 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +35%
1406
Celeron N4000
1040
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N4500 +48%
2117
Celeron N4000
1427
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N4500 и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 11 декабря 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Gemini Lake
Номер модели N4500 N4000
Сокет BGA-1338 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня - 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 96
TMUs 16 12
ROPs 8 2
Вычислительные блоки 16 12
TGP 6 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N4500 +71%
0.24 терафлопс
Celeron N4000
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4500 Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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