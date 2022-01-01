Intel Celeron N4500 против Celeron N4120
Что лучше: 2-ядерный Intel Celeron N4500 на 1.1 ГГц или Celeron N4120 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU): 0.24 vs 0.14 терафлопс
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 617 и 441 балл
Причины выбрать Intel Celeron N4120
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Celeron N4500 +1%
448
445
Cinebench R23 (многоядерный)
708
Celeron N4120 +50%
1061
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N4500 +13%
1235
1095
Passmark CPU (многоядерный)
1827
Celeron N4120 +35%
2466
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4500 +40%
614
439
Geekbench 5 (многоядерный)
1135
Celeron N4120 +30%
1471
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N4500
|N4120
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|350 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|700 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|96
|TMUs
|16
|12
|ROPs
|8
|2
|Вычислительные блоки
|16
|12
|TGP
|6 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4500
|Сайт Intel Celeron N4120
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|6
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.2
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