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Intel Celeron N5100 против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Celeron N5100
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Celeron N5100
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный Intel Celeron N5100 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and N5100
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 76% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 740 и 610 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5100
1803
Ryzen 3 3250U +10%
1983
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5100
1391
Ryzen 3 3250U +34%
1863
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5100
3190
Ryzen 3 3250U +25%
4002
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5100 и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Zen+
Номер модели N5100 -
Сокет BGA-1338 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 24 EUs Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 26x
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.94 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs Radeon RX Vega 3
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 800 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 12
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 24 3
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Celeron N5100
0.3 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5100 Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 8

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Комментарии

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