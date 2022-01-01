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Intel Celeron N5100 против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Celeron N5100
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Celeron N5100
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: Intel Celeron N5100 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and N5100
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 76% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 6 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1034 и 610 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Celeron N5100
1803
Ryzen 3 5300U +159%
4675
Passmark CPU (одноядерный)
Celeron N5100
1391
Ryzen 3 5300U +74%
2421
Passmark CPU (многоядерный)
Celeron N5100
3190
Ryzen 3 5300U +218%
10135
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Celeron N5100
1668
Ryzen 3 5300U +121%
3683
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Celeron N5100 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Lucienne
Номер модели N5100 -
Сокет BGA-1338 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 24 EUs Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 26x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 24 EUs Radeon RX Vega 6
Boost частота GPU 800 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Celeron N5100
0.3 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5100 Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 12

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Конкуренты

1. Core i3 1005G1 или Celeron N5100
2. Pentium Silver N5000 или Celeron N5100
3. Celeron J4025 или Celeron N5100
4. Pentium Silver N6005 или Celeron N5100
5. Core i5 1135G7 или Ryzen 3 5300U
6. Ryzen 5 5500U или Ryzen 3 5300U
7. Ryzen 5 5600U или Ryzen 3 5300U
8. Pentium Gold 7505 или Ryzen 3 5300U
9. Celeron N4020 или Ryzen 3 5300U

Комментарии

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